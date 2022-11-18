Колесо огляду, венеціанська шопінг-карусель. Різдвяний ярмарок у Бидгощі

Вже завтра на площі Старий Ринок розпочинається Різдвяний ярмарок у Бидгощі.

О 16.30 мер Бидгощі та голова міськради увімкнуть ілюмінації та лампи на 14-метровій ялинці, привезеній з Борів Тухольських. Артисти гурту Mimezis покажуть фаєр-шоу, відвідувачів зустрічатимуть ельфійські ходулісти, готові зробити фото на пам'ять. На сцені співатиме Ада Рихвальська, яка брала участь у телешоу «Голос Польщі». У неділю, 4 грудня, з 14.30 до 19.30 відбудеться шоу льодової скульптури. А у вівторок, 6 грудня, під час Миколайків сценічні аніматори влаштують конкурси для дітей з нагородами.Будуть стенди з глінтвейном та стравами, каруселі для дітей, пропозиції різдвяних подарунків від 50 експонентів. Будиночки зведені на Ринковій площі та вулиці Мостовій, а на площі Театральній розміститься зимовий парк розваг.Ярмарок розпочнеться у суботу, 19 листопада о 13.00, триватиме до 22 грудня. Учасники виставки запрошують щодня з 13.00 до 20.00 і в п'ятницю та суботу до 21. Колесо огляду, венеціанська карусель, різдвяна залізниця та лабіринт працюватимуть до 26 грудня (крім Святвечора). Атракціони працюватимуть щоденно з 11.00 до останнього вечірнього клієнта.