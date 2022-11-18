2022-11-18, 12:48 Redakcja
Колесо огляду, венеціанська шопінг-карусель. Різдвяний ярмарок у Бидгощі
Вже завтра на площі Старий Ринок розпочинається Різдвяний ярмарок у Бидгощі.
Будуть стенди з глінтвейном та стравами, каруселі для дітей, пропозиції різдвяних подарунків від 50 експонентів. Будиночки зведені на Ринковій площі та вулиці Мостовій, а на площі Театральній розміститься зимовий парк розваг.
Ярмарок розпочнеться у суботу, 19 листопада о 13.00, триватиме до 22 грудня. Учасники виставки запрошують щодня з 13.00 до 20.00 і в п'ятницю та суботу до 21. Колесо огляду, венеціанська карусель, різдвяна залізниця та лабіринт працюватимуть до 26 грудня (крім Святвечора). Атракціони працюватимуть щоденно з 11.00 до останнього вечірнього клієнта.