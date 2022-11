Chętnych na wymianę pieców w regionie coraz więcej. Montują pompy i fotowoltaikę

W województwie kujawsko-pomorskim wymienionych zostanie, w ramach programu „Czyste powietrze", ponad 30 tysięcy kopciuchów.

W ramach umów, które już zostały zawarte na kwotę 510 mln zł w regionie będzie wymienionych 31 tys. pieców. - To jest skala ogromna, w porównaniu do poprzednich programów typu „Kawka”, gdzie przez dwie edycje 15 mln zostało zakontraktowane na wymianę źródeł - mówi Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. - Ponad 1000 wniosków miesięcznie do nas wpływa, ale jednocześnie też wypłacamy coraz więcej środków. Już ponad 280 mln zł fizycznie wypłaciliśmy naszym beneficjentom za zrealizowane inwestycje. W tym roku 70 proc. beneficjentów decyduje się na montaż pompy ciepła i fotowoltaiki, co też pokazuje pewien kierunek, którym ten program podąża – dodaje.Minister Paweł Mirowski - pełnomocnik premiera do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków podkreśla, że 64 gminy z regionu Kujaw i Pomorza znalazły się w gronie tych, które najaktywniej w Polsce korzystają i ubiegają się o dotacje.Pieniądze wypłacane są w dwóch programach: „Czyste powietrze” oraz „Ciepłe mieszkanie”. W piątek w Bydgoszczy przedstawiciele najaktywniejszych gmin zostali nagrodzeni. Wśród gości na uroczystości był minister Łukasz Schreiber oraz poseł Tomasz Latos.