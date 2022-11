O niemieckim spojrzeniu na Europę. „Dysputy Kopernikańskie” w Toruniu

Kolejne spotkanie z cyklu „Dysputy Kopernikańskie”, organizowane przez Instytut Copernicanum odbędzie się w piątek (18 listopada) w Toruniu. Tym razem z udziałem historyka z Polskiej Akademii Nauk - prof. Grzegorza Kucharczyka.

Gość wygłosi prelekcję pod tytułem „Od Mitteleuropy do Ostpolitik. Tradycje niemieckiej polityki wobec Polski w XX i XXI wieku”. – To będzie krótki, treściwy przegląd tradycji niemieckiego spojrzenia na Europę Środkową i Wschodnią. Jest zaskakująca ciągłość pomiędzy tym, co zaczęło się w epoce Bismarcka i Mitteleuropy, a tym co obserwujemy w XXI wieku – mówi prof. Grzegorz Kucharczyk w specjalnym nagraniu wideo.Prof. Grzegorz Kucharczyk jest pracownikiem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w historii Prus XIX i XX wieku, stosunkach polsko-niemieckich w XIX i XX wieku oraz historii myśli politycznej. Jest autorem wielu publikacji, w tym książek m.in. „Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji”, „Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła”, „Hohenzollernowie”, „Prusy. Pięć wieków”. Współtworzył też serię podręczników historii do gimnazjum „Przez tysiąclecia i wieki”. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w dziedzinie historii, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.Po wykładzie zaplanowano dyskusję z możliwością zadawania pytań. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17.00 w toruńskim Centrum Dialogu przy ul. Plac Frelichowskiego 1. Wstęp jest wolny.