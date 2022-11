Ukradł telefon i prowadził po pijanemu. 35-latek zatrzymany po pościgu

35-latkowi grozi do pięciu lat więzienia/fot. KPP w Świeciu

35-latkowi grozi do pięciu lat więzienia/fot. KPP w Świeciu

– 35-letniego mężczyznę, który ukradł telefon kobiecie zatrzymali w pościgu policjanci z wydziału prewencji komendy w Świeciu. Odpowie on również za kierowanie pojazdem pomimo zakazu, mając do tego w organizmie blisko dwa promile alkoholu – informuje kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.

Zgłoszenie o kradzieży telefonu świecka policja otrzymała w środę (16 listopada) po godz. 12.00. – Pokrzywdzona opisała okoliczności zdarzenia i wskazała jakim pojazdem porusza się sprawca – przekazuje policjantka.Po kilku minutach patrol interwencyjny zauważył toyotę avensis na ul. Wojska Polskiego.– Gdy funkcjonariusze próbowali zatrzymać mężczyznę, ten nagle przyśpieszył. Nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, ignorując sygnały dźwiękowe i błyskowe. Funkcjonariusze ruszyli w pościg – relacjonuje kom. Tarkowska.Mężczyzna w rejonie boiska sportowego na osiedlu Marianki… wjechał w żywopłot. Próbował kontynuować ucieczkę pieszo, jednak już po chwili został zatrzymany. Okazało się, że uciekał nie tylko z powodu kradzieży: kierował samochodem pomimo zakazu kierowania pojazdami. Miał też blisko dwa promile alkoholu w organizmie. - Policjanci odzyskali skradziony telefon i przekazali go właścicielce. Miejski „rajdowiec” trafił na noc do policyjnego aresztu – przekazuje oficer prasowy.35-letni mieszkaniec powiatu toruńskiego usłyszał już zarzuty, grozi mu do pięciu lat więzienia.