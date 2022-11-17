Цими вихідними у Бидгощі відбудеться Фестиваль рослин
Фестиваль рослин Це найбільший ярмарок горшкових рослин у Польщі. У суботу та неділю 19 та 20 листопада проходитиме він на Арені Sisu за вул Toruńska.
Мешканцям Торуня нагадуємо, що листопад є останнім місяцем безкоштовного проїзду у громадському транспорті. З грудня поїздки для біженців з України більше не фінансуватимуться з бюджету міста. Звичайна вартість квитків 3,40 злотих, а пільгові 1,70 злотих. Також є квитки на день, на тиждень, на місяць, на вихідні та сімейні квитки. Ціни вказані на сайті www.torun.pl