Цими вихідними у Бидгощі відбудеться Фестиваль рослин

Фестиваль рослин Це найбільший ярмарок горшкових рослин у Польщі. У суботу та неділю 19 та 20 листопада проходитиме він на Арені Sisu за вул Toruńska.

Вхід вільний. На місці ви зможете побачити та придбати рослини прямо з теплиці. Пропозиція включає як популярні рослини, так і рідкісні. Для любителів підготують екологічні добрива, засоби захисту рослин, фахову літературу та гаджети. У суботу Фестиваль рослин триватиме з 8.00 до 20.00, а в неділю – з 10.00 до 18.00.Мешканцям Торуня нагадуємо, що листопад є останнім місяцем безкоштовного проїзду у громадському транспорті. З грудня поїздки для біженців з України більше не фінансуватимуться з бюджету міста. Звичайна вартість квитків 3,40 злотих, а пільгові 1,70 злотих. Також є квитки на день, на тиждень, на місяць, на вихідні та сімейні квитки. Ціни вказані на сайті www.torun.pl