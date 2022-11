Kongres agrobiznesu: przyszłość rolnictwa to biologizacja, mechanizacja i współpraca [wideo]

Około 130 uczestników osobiście i kilkuset internetowo wzięło udział w 8. Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy-Myślęcinku. Dyskutowano m.in. o obecnej, trudnej sytuacji na rynkach rolno -spożywczych.

Na kongresie omawiano przyszłość rolnictwa, która wiąże się z biologizacją, mechanizacją produkcji rolnej oraz współpracą między rolnikami. W trakcie paneli dyskusyjnych przedstawiono m.in. założenia krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 oraz aktualne trendy i preferencje konsumentów.Bezsprzecznie na branżę ma olbrzymi wpływ wojna rosyjsko-ukraińską. Dyskutowano w związku z tym m.in. o pomocy w transporcie i w eksporcie ukraińskich produktów rolnych, a także o realizowanych przez Unię Europejską programach ekologizacji rolnictwa w ramach Zielonego Ładu. Skupiono się na sytuacji i perspektywach dużych, towarowych gospodarstw rolnych.- Tematy są różne, jest sześć paneli poświęconych m.in. „zielonemu ładowi", zrównoważonemu rolnictwu, biologizacji, integracji - mówi Mariusz Olejnik, współorganizator wydarzenia, prezes Polskiej Federacji Rolnej. - Wnioski i racje ekonomiczne producentów towarowych przedstawimy ministerstwu. To będzie podstawa do wprowadzenia zmian w planie strategicznym, w nowej perspektywie finansowej.Marek Szczygielski, specjalista ze stadniny koni Nowe Jankowice, doradca posła Ardanowskiego zauważa coraz więcej dylematów w relacjach między dużymi i małymi rolnikami.- Są ogromne możliwości funkcjonowania i jednych, i drugich. Duże gospodarstwa zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, główną masę produktów do przetwórstwa wszystkich produktów. Odpowiadają za postęp w rolnictwie, natomiast małe gospodarstwa mogą z nimi współpracować, korzystać z ich potencjału, tego najnowocześniejszego, ale mają też inną funkcje m.in. zagospodarowują nadwyżki siły roboczej. Poza tym, w mniejszych gospodarstwach realizowany jest postulat bioróżnorodność - zauważa Szczygielski.