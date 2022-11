Ich talent rozsławia miasto! Przyznano tytuł: Bydgoska Kulturalna Marka Oświatowa

Miasto kolejny raz przyznało tytuły Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej. W ten sposób docenia swoich nieformalnych ambasadorów. Tym razem wyróżniono pięć podmiotów - aż trzy działające w Pałacu Młodzieży i dwa z Młodzieżowego Domu Kultury nr 5.

Ogólnopolskiemu Festiwalowi Interpretacji Piosenki Aktorskiej

Zespołom Tanecznym Amulet i Amulecik

Zespołowi Tańca Współczesnego BRAX

Stylers Dance Studio

Młodzieżowej Orkiestrze „Camerata Fordońska”

- Markę otrzymuje się na trzy lata i jest to szczególne wyróżnienie. Nie przyznaje się jej każdemu zespołowi, chórowi, czy orkiestrze, ale tylko tym grupom, które promują nasze miasto przynajmniej na terenie Polski, ale również na arenie międzynarodowej, a ich przedsięwzięcia odznaczają się szczególnie wysokim poziomem artystycznym i organizacyjnym - mówi Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - Wnioski ocenia specjalne komisja. Niewielka liczba przyznanych nagród świadczy o tym, że rzeczywiście tylko najlepsi je otrzymują.Magdalena Bereda, dyrektor Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy przypomina, że Pałac Młodzieży już po raz kolejny odbiera to wyróżnienie. - W tym roku mamy trzy „marki". Po raz pierwszy tytuł ten otrzymują zespoły Amulet i Amulecik. Jest to ogromna pomoc. To są stałe kwoty, na które możemy liczyć. Dzięki tej nagrodzie spokojnie zrealizujemy swoje pomysły.W tym roku tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej przyznano:– Pałac Młodzieży (Luiza Kubowicz-Dorosz) – w kategorii projektów, przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym realizowanych przez placówkę oświatową prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz- Pałac Młodzieży (Anna Bebenow)– Pałac Młodzieży (Beata Rewolińska)– Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 (Agnieszka Sikorska)– Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 (Ana Matijević – Komorowska) w kategorii zespołów i grup artystycznych realizujących amatorską działalność kształtującą i rozwijającą zdolności i umiejętności artystyczne dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.