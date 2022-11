Tolerancja, szacunek i pomoc - w szkołach to teraz temat numer jeden [zdjęcia]

16 listopada, czyli w Międzynarodowym Dniu Tolerancji zainaugurowano w Bydgoszczy VI sezon miejskiego projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna". Bierze w nim udział 60 miejskich placówek oświatowych. Temat tolerancji poruszono także w Toruniu - tanecznie! - i w Grudziądzu.

Zaczynamy od Bydgoszczy.- Projekt „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna" ma za zadanie uwrażliwiać młodych ludzi na zagadnienie różnorodności, akceptacji i wielokulturowości - mówi Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent Bydgoszcz. - Chcemy, aby nasza młodzież i dzieci były wychowywane w takim duchu, że należy szanować różnorodność i każdą odmienność. Należy być tolerancyjnym, wzajemnie sobie pomagać. Niestety, osoby z tak zwanych grup przesłankowych, są częściej narażone na jakiś dyskomfort ze strony, chociażby rówieśników, czy innych osób (...)Szczegółowo o projekcie można przeczytać na stronie www.otwarta.bydgoszcz.pl.Podczas dzisiejszej inauguracji VI sezonu projektu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna wręczono wybranym placówkom nagrody i wyróżnienia.Temat tolerancji poruszono także w Grudziądzu. Młoda Lewica chce wprowadzenia do grudziądzkich szkół zajęć antydyskryminacyjnych i powołania pełnomocnika do spraw równouprawnienia. Przypomnijmy, że w 2021 roku grudziądzcy radni przyjęli uchwałę solidarnościową z osobami LGBT.- Chcemy przede wszystkim zaapelować do władz samorządu, aby zgodnie z deklaracją która została podjęta 26 maja 2021 roku, samorząd zaczął działać na rzecz równości, na rzecz tolerancji, przeciwko dyskryminacji. Mówimy przede wszystkim O wprowadzeniu zajęć antydyskryminacyjnych, żeby wszystkie osoby w szkołach mogły czuć się bezpiecznie - mówił Mateusz Orzechowski z Młodej Lewicy.Tymczasem w Toruniu właśnie trwa Tydzień Tolerancji. Z tej okazji polscy i zagraniczni studenci UMK wykonali na Starówce wspólny taniec. W piątek w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK rozegrany zostanie tradycyjny Mecz Tolerancji o Puchar Prezydenta Miasta Torunia w Koszykówkę z udziałem studentów Erasmusa i toruńskich sportowców. Sędziować będą zawodnicy Twardych Pierników.Więcej w materiałach Agaty Raczek, Marcina Dolińskiego i Michała Zaręby.