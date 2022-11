Prokuratura przyjrzała się finansom Fundacji Tumult. Przestępstwa nie stwierdzono

Toruńska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości finansowych w Fundacji Tumult - organizującej festiwal EnergaCamerimage - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Przypomnijmy: zawiadomienie w tej sprawie złożył Jerzy Derkowski, który przez prawie 30 lat prowadził księgi rachunkowe fundacji i był w niej wiceprezydentem.- W toku czynności sprawdzających, już na tym etapie, zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przyjęcia, iż nie doszło do nieprawidłowości w wydatkowaniu środków fundacji - mówi Marcin Licznerski, szef Prokuratury Rejonowej Toruń - Centrum - Zachód.- Stąd też prokurator podjął decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie, wobec stwierdzenia, że czyn objęty zawiadomieniem nie zawiera znamion czynu zabronionego.Marek Licznerski dodaje, że Marek Żydowicz, jako osoba działająca w imieniu fundacji, został wezwany do przedłożenia dokumentacji, stąd do prokuratury wpłynęły faktury, umowy cywilnoprawne. - Dokonano także analizy rachunku bankowego, uzyskano również informacje, co do prawidłowości rozliczenia dofinansowania poszczególnych projektów. Dokumenty te nie potwierdziły tez zawartych w zawiadomieniu - mówi szef prokuratury.Została też wyjaśniona kwestia altany, którą na terenie swojej posesji miał wybudować Marek Żydowicz, jak twierdzi zawiadamiający, z pieniędzy fundacji.- Ta budowla (...) została wykonana na podstawie umowy cywilnoprawnej i była finansowana ze środków prywatnych Marka Żydowicza - mówi Marek Licznerski.Decyzja prokuratury jest nieprawomocna, ale zawiadamiający nie może się od niej odwołać, ponieważ nie jest stroną pokrzywdzoną w tej sprawie - może to uczynić jedynie Marek Żydowicz lub Fundacja Tumult. Tym samym sprawa będzie zamknięta...Więcej w materiale Michała Zaręby.Głównym przedsięwzięciem Fundacji jest organizacja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage.