Grudziądz z 22 mln zł nadwyżki. Przeznaczy ją między innymi na spłatę zobowiązań

– Jest to budżet trudny, bo czasy są niestabilne, nieprzewidywalne – podkreślił prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, przedstawiając plany finansowe Miasta. W projekcie budżetu na 2023 rok znalazły 22 mln zł nadwyżki.

– Dochody zaplanowane na rok 2023 to ponad 740 mln złotych, wydatki – ponad 720 mln zł – zapowiedział prezydent Glamowski. – Planowana kwota zadłużenia na koniec przyszłego roku to 236 mln zł, to nieznaczny wzrost w stosunku do roku bieżącego. Udział kwoty długu w kwocie dochodu ogółem wynosi niespełna 32 procent. To bardzo niski wskaźnik poziomu zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem – wskazuje.Ze względu na trudną sytuację finansową Miasta w budżecie nie zapisano deficytu, tylko nadwyżkę budżetową nazywaną inaczej nadwyżką operacyjną – w wysokości 22 mln złotych. – Ta nadwyżka pozwoli nam obsłużyć zaciągnięte zobowiązania i będzie stanowić ambitne wyzwanie z zakresie chociażby oszczędności, które musimy na każdym poziomie wydatków bieżących realizować – mówi skarbnik Tomasz Szczechowski. – Założenie przedstawione w projekcie budżetu będą bardzo trudne do realizacji. Uważam, że są ambitne, ale możliwe do wykonania – dodaje.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.