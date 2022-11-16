Подати заявку на «500+» можна через додаток

Заявки на дитячу допомогу 500 плюс на кожну дитину та 300 плюс за програмою «Добрий старт» тепер можна подавати через смартфон. Це стало можливим завдяки спеціальному безкоштовному додатку mZUS, першому мобільному застосунку Установи соціального страхування.

Заняття з українськими дітьми в Млинах Ротера у Бидгощі вчора проводили студенти ... криміналістики. Як повідомили у Facebook організатори зустрічей з Асоціації «Ми теж», «тітонька» Аня та «тітонька» Клавдія підготували для підопічних організації фантастичну детективну гру, збирали відбитки пальців спочатку у дітей, потім у іграшок, а наприкінці було розгадування головоломок. Було багато радості та усмішок.Заняття з українськими дітьми в Млинах Ротера у Бидгощі вчора проводили студенти ... криміналістики. Як повідомили у Facebook організатори зустрічей з Асоціації «Ми теж», «тітонька» Аня та «тітонька» Клавдія підготували для підопічних організації фантастичну детективну гру, збирали відбитки пальців спочатку у дітей, потім у іграшок, а наприкінці було розгадування головоломок. Було багато радості та усмішок.Заявки на дитячу допомогу 500 плюс на кожну дитину та 300 плюс за програмою «Добрий старт» тепер можна подавати через смартфон. Це стало можливим завдяки спеціальному безкоштовному додатку mZUS, першому мобільному застосунку Установи соціального страхування. Його можна використовувати на пристроях з операційними системами Android та iOS. Додаток можна безкоштовно завантажити з Google Play і App Store. Завдяки mZUS можна подати заяву, перевірити виплату допомоги та отримати будь-яку інформацію з ZUS.Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виділить майже 100 мільйонів злотих на підтримку польської урядової програми «Родина 500+». Кошти підуть українським біженцям, які прибули до Польщі після початку війни, про що підписали угоду міністр сім’ї та соціальної політики, президент ZUS та національний координатор ЮНІСЕФ у Польщі.З 440 тис. соціальних допомог по догляду за дитиною, призначених за період 2022/2023, ZUS затримав виплату для понад 80 тис. громадян України, які виїхали з Польщі.