Miał amfetaminę, haszysz i MDMA. Bydgoszczanin odpowie przed sądem

26-latek miał niemal 130 gramów amfetaminy, 24 gramy haszyszu oraz 13 substancji MDMA/fot. KWP w Bydgoszczy

Do 10 lat więzienia może grozić 26-latkowi, którego zatrzymali bydgoscy kryminalni. – Mężczyzna miał ukrytą w budynku gospodarczym amfetaminę, a także haszysz oraz kryształki MDMA. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór – informuje policja.

Kryminalni z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu ustalili, że jeden z mieszkańców osiedla ma związek z przestępczością narkotykową. Potwierdziło to przeszukanie miejsca jego zamieszkania i budynków gospodarczych. – W jednym z budynków gospodarczych ujawnili worek strunowy z białym proszkiem, drugi z brunatną substancją oraz trzeci z kryształami. Przeprowadzone wstępne badania narkotesterem potwierdziły, że to niemal 130 gramów amfetaminy, 24 gramy haszyszu oraz 13 substancji MDMA będącej pochodną amfetaminy – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy. Narkotyki trafiły do laboratorium kryminalistycznego, do dalszych badań.



26-latek usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi za to do 10 lat więzienia. – Prokurator po przesłuchaniu bydgoszczanina zastosował wobec niego policyjny dozór – przekazuje kom. Kowalska.