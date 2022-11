UKW Bydgoszcz przechodzi na nauczanie zdalne. Uczelnia musi oszczędzać prąd!

Na razie studenci UKW zasiądą przed komputerami na półtora miesiąca: od 1 grudnia do 15 stycznia 2023 roku. W tym czasie zmienią się także godziny pracy biblioteki i administracji.

„W związku z koniecznością osiągnięcia w grudniu 2022 r. oraz w roku 2023 celów w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej określonych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w systemie zdalnym. W tym czasie ograniczone zostaną także godziny funkcjonowania biblioteki a administracja uczelniana dostępna będzie stacjonarnie we wtorki i środy. Szczegóły związane z nowym sposobem funkcjonowania uczelni określone zostaną w najbliższych dniach w zarządzeniu Rektora UKW." - to treść komunikatu opublikowanego dziś na stronie UKW.Przypomnijmy, że uczelnia wprowadziła już wcześniej plan oszczędnościowy. Zrezygnowano m.in. z korzystania z dodatkowych urządzeń elektrycznych, podnoszących temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Poza tym zwrócono uwagę na: wyłączanie oświetlenia w salach zajęciowych oraz biurach po zakończeniu pracy, wyłączanie komputerów, projektorów, nagłośnienia i innych urządzeń po zakończeniu zajęć dydaktycznych, wyłączanie komputerów, drukarek, listew zasilających i innych urządzeń po zakończeniu pracy biurowej (niepozostawianie w stanie czuwania), ustawienie głowic termostatycznych w położeniu środkowym, tam gdzie są takie możliwości techniczne,wyłączanie urządzeń klimatyzacyjnych w salach zajęciowych oraz biurach po zakończeniu pracy, niezasłanianie okien w celu wykorzystania światła słonecznego, niepozostawianie okien zbyt długo otwartych ze względu na koszty ogrzewania,dbanie o oszczędne używanie wody (zgłaszanie awarii).Podobne zasady obowiązują m.in. w ratuszu i w placówkach jemu podległych.źr. UKW Bydgoszcz