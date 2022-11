System Park&Ride w Bydgoszczy. Drogowcy udostępniają dwa kolejne parkingi

Od wtorku (15 listopada) w ramach bydgoskiego systemu Park&Ride (parkuj i jedź) można korzystać z parkingów przy rondzie Kujawskim oraz w Lesie Gdańskim. W sumie parkować na nich będzie mogło 265 pojazdów.

Pierwszy parking w ramach systemu P&R uruchomiono w październiku przy węźle Zachodnim. Na razie statystyki nie są obiecujące. – Przez trzy tygodnie zaparkowało tam około 50 samochodów – mówi Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.Przekonuje jednak, że to jeszcze za wcześnie, by oceniać bydgoski P&R. – Dopiero, kiedy ten system zostanie uruchomimy całościowo, kiedy uruchomimy aplikację, będziemy mogli sprawdzić, które parkingi mają największe obłożenie, gdzie kierowcy najczęściej parkują, w jakich godzinach. Wtedy będziemy mogli to dokładnie przeanalizować, ewentualnie podejmować dalsze decyzje czy działania w kierunku promowania poszczególnych parkingów – podkreśla.Na parkingu przy węźle Zachodnim (na skrzyżowaniu ulic Nad Torem i Grunwaldzkiej) do dyspozycji kierowców jest 75 miejsc. Na dwóch uruchomionych we wtorek parkować może w sumie 265 pojazdów – 140 przy rondzie Kujawskim oraz 125 w Myślęcinku (na skrzyżowaniu Gdańskiej i Rekreacyjnej).Docelowo cały system Park&Ride będzie tworzyć pięć parkingów zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Jako ostatnie otwarte zostaną Parking Przylesie w rejonie skrzyżowania Akademickiej i Korfantego w Fordonie oraz wielopoziomowy parking przy ul. Grudziądzkiej.Przypomnijmy: w ramach systemu kierowca może zostawić samochód i z biletem parkingowym podróżować dalej komunikacją miejską.