Malują i występują na scenie. Seniorzy z Torunia aktywnie spędzają czas!

– Ma to być okazja do spotkania, rozmowy, ale też chcemy uświadomić wszystkim, że seniorzy są jedną z najbardziej aktywnych grup społecznych – mówi Hanna Osińska z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora TUTW zorganizował konkurs dla malarzy-amatorów i przedstawienie „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”.

– Celem jest pokazanie ogromnej aktywności seniorów, tym razem tylko w dwóch dziedzinach: malarstwo i teatr. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pokażemy szersze spektrum ich aktywności – tłumaczy Hanna Osińska.TUTW liczy w tej chwili ok. 300 słuchaczy. Seniorzy udzielają się w 26 sekcjach.Plastyczną prowadzi grafik, Maria Serwińska-Guttfeld. – Pracuję z dwoma grupami. Uczą się malować, rozwijają swoje umiejętności, jedni mniejsze, drudzy większe. To jest pasja, która pomaga. Myślę, że cotygodniowe spotkania są dla obu stron twórcze i sympatyczne– mówi.– To nie są seriale, telewizja, siedzenie w domu, tylko trzeba coś robić, działać, wyjść. Ja swoją emeryturę zaplanowałam, jeszcze pracując. Wiedziałam, że będę malować, czytać, uprawiać ogród, będę miała czas dla wnuków – komentuje jedna ze słuchaczek TUTW. – Wiek senioralny jest nieistotny, jeżeli jest się aktywnym. Wieku się [dzięki temu – przyp. red.] nie czuje, jest się zdrowszym fizycznie i psychicznie – dodaje inna seniorka.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku w Polsce 9,8 mln. To jedna czwarta populacji naszego kraju.