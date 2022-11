Doprowadził do wywrócenia się ciężarówki. Nie zapanował nad nią na łuku drogi

Dwoma tys. zł mandatu został ukarany 20-letni kierowca, który doprowadził do przewrócenia się prowadzonej przez siebie scanii z naczepą. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Do zdarzenia doszło w sobotę (12 listopada) wczesnym popołudniem w Wąsoszu (powiat nakielski, gmina Szubin). – Okoliczności zdarzenia wyjaśniali skierowani na miejsce dzielnicowi. Jak wynika z ich ustaleń, kierowca scanii na łuku drogi nie zapanował nad pojazdem, doprowadzając do jego wywrócenia, a przewożony ładunek wysypał się na pobocze – informuje kom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią. – Na szczęście w czasie, kiedy doszło do zdarzenia, w rejonie drogi nie znajdowały się inne osoby, bo następstwa zdarzenia mogłyby mieć tragiczne skutki – podkreśla policjanta.20-letni kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń, a podróżującą z nim pasażerkę przetransportowano do szpitala na badania. Mężczyzna, mieszkaniec gminy Kcynia, został ukarany mandatem w wysokości dwóch tys. złotych.