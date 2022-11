Cykliczne spotkania „Wtorek z farmaceutą”. Do końca roku w bydgoskim NFZ

Do końca roku - w każdy wtorek w siedzibie NFZ w Bydgoszczy - do dyspozycji pacjentów będzie wykwalifikowany farmaceuta/grafika nadesłana

Na „Wtorek z farmaceutą” zaprasza 15 listopada Kujawsko-Pomorski oddział NFZ w Bydgoszczy wraz z Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbą Aptekarską.

Do końca roku - w każdy wtorek w siedzibie NFZ w Bydgoszczy - do dyspozycji pacjentów będzie wykwalifikowany farmaceuta.- Podczas spotkań będzie można skorzystać z porady dotyczącej stosowanej farmakoterapii czy uzyskać informację o niebezpieczeństwach wynikających z wielolekowości i niekontrolowanego samoleczenia. Chętni przejdą też instruktaż używania stosowanych inhalatorów czy zbadają sobie ciśnienie krwi – zapowiada Barbara Nawrocka, rzeczniczka bydgoskiego NFZ. - Będzie można też uzyskać informację o szczepieniach ochronnych przeciw grypie czy jak prawidłowo przyjmować i przechowywać leki.NFZ zachęca tego dnia także do wykonania pomiarów w kiosku profilaktycznym NFZ i rozmów z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia. „Wtorek z farmaceutą” potrwa zawsze w godz. 8.00-12.00 w Sali Obsługi Klientów oddziału NFZ w Bydgoszczy (ul. Łomżyńska 33).