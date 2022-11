Akcja ratunkowa na Wiśle kontynuowana. Trzeci dzień szukają wędkarza

Trzeci dzień policjanci, strażacy i ratownicy WOPR poszukują 39-letniego włocławianina, który w sobotę przed południem wypłynął na Wisłę łowić ryby i dotychczas nie powrócił.

Mundurowi wykorzystują specjalistyczny sprzęt, w tym łodzie z sonarami, mogący pomóc w odnalezieniu mężczyzny. Do działań użyty był również policyjny dron z funkcją termowizji. Niestety, jak dotąd nie zdołano odnaleźć zaginionego.Wywrócony na rzece ponton bez załogi zauważył w sobotę inny wędkarz i zaalarmował służby. - W jego pobliżu nie było nikogo, dlatego służby rozpoczęły poszukiwania osoby, która mogła ten ponton użytkować – relacjonuje Joanna Seligowska-Ostatek z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Policjanci ustalili, że należy on do 39-letniego włocławianina, który w sobotę przed południem udał się nad Wisłę z zamiarem wędkowania. Niestety do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.