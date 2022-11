Rozbiórka wiaduktu na Armii Krajowej. Prace będą prowadzone w nocy

W nocy z poniedziałku na wtorek rozpoczynają się prace rozbiórkowe wiaduktu przy ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy.

Wykonawca rozebrał już nawierzchnię na jezdni i chodniku oraz bariery ochronne. Zdemontował betonowe płyty wzmacniające nasypy oraz wykonał rozbiórkę części wiaduktu nad jezdnią pod wiaduktem. W tym tygodniu ruszą rozbiórki obiektu nad samą linią kolejową. - Wykonawca otrzymał niezbędne pozwolenia od Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe na wyłączenie sieci trakcyjnej i wstrzymanie ruchu pociągów pod obiektem – informuje Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. - Dzięki temu będzie można przystąpić do prac rozbiórkowych, które realizowane będą wyłącznie w nocy przez kilka godzin.Prace będą prowadzone w nocy z 14 na 15, z 16 na 17 oraz 20 listopada. Obecnie wykonawca prowadzi na budowie palowanie przy przyczółku północnym i rozbiórki poza obszarem torowiska.- Kontynuowane będą też dalsze rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie kolejnego wyłączenia trakcji elektrycznej pod obiektem, niezbędnym do dalszej rozbiórki, a potem tez montażu nowego wiaduktu – informuje rzecznik. Budowa wiaduktu w ciągu Armii Krajowej to koszt prawie 30 mln zł. Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Zakończenie prac jest planowane w połowie przyszłego roku.