Nowe fakty ws. tragedii koło Gniewkowa. Mąż przyznał się do zabójstwa, usłyszał już zarzuty

72-latek usłyszał w niedzielę zarzut zabójstwa 64-letniej żony w mieszkaniu w Kleparach w województwie kujawsko-pomorskim. Do sądu skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Podejrzany przyznał się do winy.

Ciało 64-latki odnaleziono w piątek po południu w mieszkaniu w gminie Gniewkowo. Z informacji wynikało, że kobieta mogła zostać zabita. Denatkę miano znaleźć w łazience z raną głowy po tępym narzędziu. Jej mąż był poszukiwany przez dobę. W sobotę zatrzymano go na terenie kompleksu leśnego w gminie Gniewkowo.Podejrzanemu przedstawiono zarzut dokonania zabójstwa. Mężczyzna przyznał się do winy. Prokurator poinformował, że do sądu skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na poniedziałek.Za zabójstwo grozi kara więzienia nie krótsza niż 8 lat. Maksymalny jej wymiar to nawet dożywocie. Już wcześniej w tej rodzinie dochodziło do przemocy wobec kobiety ze strony jej męża.