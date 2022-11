Gęsinowe przysmaki zgromadziły tłumy. Festiwal w Przysieku także w sobotę!

Festiwal w Przysieku zgromadził tłumy chętnych/fot. Czas na gęsinę, Facebook Festiwal w Przysieku zgromadził tłumy chętnych/fot. Czas na gęsinę, Facebook Festiwal w Przysieku zgromadził tłumy chętnych/fot. Czas na gęsinę, Facebook Festiwal w Przysieku zgromadził tłumy chętnych/fot. Czas na gęsinę, Facebook Festiwal w Przysieku zgromadził tłumy chętnych/fot. Czas na gęsinę, Facebook

Ponad 150 wystawców przyjechało na Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku koło Torunia. Na odwiedzających czekały świeże gęsi, dania z gęsin, produkty regionalne oraz pokazy kulinarne. Drugi dzień największego gęsiego jarmarku w kraju – w sobotę (12 listopada).

To już kolejna odsłona akcji „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”.



Jak najlepiej przyrządzić gęsinę? – Prosto, po wiejsku, czyli wykorzystujemy warzywa, które mamy we własnym ogródku – podstawą jest marchew, pietruszka, seler, por, trochę soli, pieprzu i nic poza tym, żeby nie zepsuć smaku gęsi. Gęsi się nie ulepsza, jest dobra sama w sobie, trzeba tylko podkręcić jej smak i wtedy można wszystko – pasztet, pierogi… To już zależy od wyobraźni – mówi Ewa Kujawa z Koła Gospodyń Wiejskich Zgłowiączka.



Poza przysmakami do kupienia, na zainteresowanych czekają także pokazy z degustacjami.



Gęsinowych smakołyków w piątek mogli skosztować także mieszkańcy Inowrocławia, gdzie w hali widowiskowo-sportowej odbył się „Festyn z gęsiną w tle”. Na odwiedzających czekały przysmaki takie jak pierogi z gęsiną i z kapustą kiszoną, zupa gulaszowa z klopsikami z gęsiny czy szaszłyk z gęsiny,



Program Festiwalu w Przysieku, sobota (12 listopada)

10:00 – 17:00

10:00 Otwarcie kiermaszu gęsinowego

10:00 Rozpoczęcie działalności Gęsiej Karczmy i strefy dziecięcej (namiot przy Gęsiej Karczmie)

10:30 Rozpoczęcie działań promocyjnych – konkursy z nagrodami (namiot Urzędu Marszałkowskiego)

10:30 Występ Orkiestry Dętej (pierwsza część) – przed budynkiem ODR

11:00 Prezentacje kulinarne: Cristina Catese

Cappellacci z gęsiną – pokaz zakończony degustacją (Gęsia Karczma)

12:00 Muzyka na żywo w Gęsiej Karczmie oraz występ Orkiestry Dętej – przed budynkiem ODR (druga część)

12:30 Prezentacje kulinarne: Cristina Catese

Ragout z gęsi do spaghettoni – pokaz zakończony degustacją (Gęsia Karczma)

13:00 Muzyka na żywo w Gęsiej Karczmie

14.00 Prezentacje kulinarne: Grzegorz Łapanowski

Kluski śląskie z ragu z gęsi z pieczoną dynią i pieczarkami – pokaz zakończony degustacją (Gęsia Karczma)

15:00 Muzyka na żywo w Gęsiej Karczmie

15.30 Prezentacje kulinarne: Grzegorz Łapanowski

Zupa cebulowa na gęsinie – pokaz zakończony degustacją (Gęsia Karczma)

16:30 Muzyka na żywo w Gęsiej Karczmie



Na Festiwal Gęsiny do Przysieka dowiozą mieszkańców autobusy z Bydgoszczy i z Torunia. Bezpłatne wejściówki na pokazy kulinarne odebrać można w namiocie Urzędu Marszałkowskiego na miejscu wydarzenia. Pokazy transmitowane są stronie www.czasnagesine.pl.