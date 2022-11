Iwona Michałek chce odrzucenia ustawy „Lex Czarnek 2.0”. „Uderza w edukację domową”

Z apelem do prezydenta Dudy o odrzucenie ustawy „Lex Czarnek 2.0” zwróciła się podczas konferencji w Toruniu Iwona Michałek. Posłanka Porozumienia wspólnie z rodzicami krytykowała zapisy dotyczące edukacji domowej: rejonizację czy obowiązek przeprowadzania egzaminów w szkole.

– Ustawa pomimo wcześniejszego weta prezydenta, wielu godzin dyskusji w ramach komisji oraz pewnych wprowadzonych zmian, nadal zawiera w sobie zapisy, które absolutnie nie powinny wejść w życie – uważa posłanka Michałek.– Zależy nam na tym, żeby nie było rejonizacji, żebyśmy mogli wybierać szkołę z repertuaru szkół w całej Polsce, a nie ograniczać się do danego województwa lub województw ościennych – mówiła Justyna Jankowska, rodzic.Rodzice chcą także, by egzaminy nie musiały odbywać się w szkole. – Dzieci, które w tej chwili w komforcie mogą odbywać egzaminy online – egzaminy są nagrywane, więc ich jakość można zweryfikować – będą musiały wstawać o 4.30, niewyspane jechać kilka godzin. Nowe miejsce, podróż, stres – to wszystko może wpływać negatywnie na wynik egzaminu, niezależnie od wieku dziecka – uważa Agnieszka Ważny, prezes Fundacji „Ważna Edukacja”, rodzic.W ustawie wprowadzono też zapis, zgodnie z którym złożenie wniosku o przejście na edukację domową będzie możliwe nie, jak dotychczas, w trakcie całego roku szkolnego, a jedynie w okresie od 1 lipca do 21 września.– Niestety poprawek dotyczących tych przepisów nie uwzględniono – składaliśmy je podczas Komisji Edukacji – wskazuje posłanka Michałek. Zaznaczyła, że edukację domową w Polsce pobiera ok. 30 tys. dzieci. – „Szkoła w chmurze” jest największą polską szkołą, tam zapisanych jest 10 tys. dzieci z całej Polski – zaznaczyła.Sejm nowelizację ustawy Prawo oświatowe, tzw. „Lex Czarnek 2.0”, przyjął 4 listopada. Więcej o ustawie czytaj TUTAJ