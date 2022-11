Zapalili „światełko pamięci dla bohaterów”. Hołd młodych grudziądzan dla Niepodległej

W akcji uczestniczyli już najmłodsi uczniowie/fot. Marcin Doliński Zapalono znicze m.in. przed pomnikiem Żołnierza Polskiego na grudziądzkim Rynku/fot. Marcin Doliński

W przeddzień 11 listopada uczniowie grudziądzkich szkół zapalili w mieście znicze pod tablicami i pomnikami osób walczących o niepodległość Polski. W południe na Rynku odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Czy młodzież i dzieci wiedzą, co świętujemy 11 listopada? – Że kiedyś nie było Polski, a teraz jest – mówi jedno z najmłodszych dzieci. – Przyszliśmy zapalić znicz, żeby uczcić święto niepodległości, które będzie jutro. To święto ważne dla Polski, kiedy zostaliśmy wolnym krajem – wyjaśnia jedna z uczennic.



– Trzeba im tłumaczyć pewne wydarzenia historyczne, zachęcać, mówić to tak barwnie, żeby mieli szansę przeżyć to wewnętrznie. Jeśli podejdą do tego emocjonalnie, zobaczą jakieś obrazy, fragmenty filmów, będą mieli dreszcze, to rzeczywiście zaczynają to rozumieć – mówi Piotr Jezierski, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego z Hufca Grudziądz.



Akcję „Światełko pamięci dla naszych bohaterów” zakończyło wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” na grudziądzkim Rynku, gdzie pod pomnikiem Żołnierza Polskiego ustawiono znicze.



To niejedyne patriotyczne wydarzenia, jakie 10 listopada odbyły się w Grudziądzu. Młodzi wokaliści uczestniczyli w konkursie „Śpiewam dla Polski” w muzeum. Otwarto tam także wystawę broni palnej.



Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.