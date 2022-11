Czy Geotermia zrzuca solankę do Wisły? Wody Polskie odpowiadają: to plotka

19 ton soli ma trafiać co godzinę do Wisły z toruński Geotermii – przekazali na konferencji prasowej radni Koalicji Obywatelskiej, Bartosz Szymanski i Maciej Krużewski. Jak twierdzą, na odprowadzanie solanki wydało zgodę PGW Wody Polskie. Rzecznik RZGW w Gdańsku jednak zaprzecza: – To plotka – odpowiada na pytanie Polskiego Radia PiK.

Jak poinformowali radni podczas spotkania z mediami, na zrzut solanki z Geotermii miały zgodzić się Wody Polskie i prezydent Torunia, wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. – Wody Polskie potwierdziły, że podmioty pana Rydzyka mogą zrzucać tę solankę do Wisły. Oczywiście nie ma tutaj żadnych danych, ale ja drążyłem ten temat, doszedłem do informacji, że prawdopodobnie jest zgoda na zrzut 4560 metrów sześciennych wody solankowej na dobę do Wisły, co przekłada się na 456 ton soli; to 19 ton na godzinę – mówił Bartosz Szymanski. – To bardzo duże wartości, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę wcześniejszą katastrofę na Odrze, która najprawdopodobniej była spowodowana wysokim zasoleniem wód – dodał.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dementuje jednak doniesienia radnych. – RZGW w Gdańsku nie zgodził się na zrzut żadnej solanki do Wisły – przekazał nam rzecznik prasowy Bogusław Pinkiewicz. – Jest to plotka. Jedynie w 2019 i 2020 r. wydano zgody na jednorazowe odprowadzenie wód z próbnego pompowania z istniejących otworów geotermalnych do Wisły. Dotyczyło to krótkiego czasu zrzutu wód – wyjaśnia.Czekamy na komentarz toruńskiego ratusza oraz samej Geotermii Toruń.O wyjaśnienia prezydenta poprosili również sami radni. Temat ma pojawić się na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta.