День національної незалежності у Влоцлавеку: що буде 11 листопада?

Святкування Дня національної незалежності у Влоцлавку розпочнеться 11 листопада о 10:30 на Placu Wolności.

У ньому візьмуть участь представники влади Влоцлавка та воєводства, ветеранські організації, школи, освітні заклади та скаути. Музичне оформлення церемонії: хор Canto та оркестр Комплексу Автомобільних Шкіл. Після церемонії на Placu Wolności учасники пройдуть маршем зі 100-метровим національним прапором до площі перед кафедральним собором. О 12:00 у кафедральній базиліці розпочнеться меса за Батьківщину.У День Незалежності співаки з усієї Польщі змагатимуться у Влоцлавку у конкурсі патріотичної пісні, що розпочнеться о 12:00 в Centrum Kultury Browar B. Вхід вільний. Гала-концерт відбудеться о 18:00. Виступатимуть переможці конкурсу та Ольга Шоманська з гуртом. «Слідом за свободою» — урок історії музики. У програмі — найважливіші польські пісні про незалежність і свободу за останні 100 років історії країни, такі як: «Перша бригада», «Воєнка, воєнка», «Варшавські діти», «Варшава має», «Балада про Янка Вишневського», «Не питай про Польщу» та «Сон про Вікторію».У неділю, 13 листопада у громадській кав'ярні «Śródmieście Cafe» за адресою вул. 3 Majа проходитимуть заходи в рамках програми: «Тепло тебе бачити». З 12:00-14:00 "Ремонтуй, не викидай" - кравецькі майстер-класи, де робитимуть грілки. З 13:30-15:30 "У нас все буде добре!" - індивідуальні зустрічі з психологом (запис обов'язковий). У годинах з 15:30-17:00 "Побудуй теплий дім з LEGO" - сімейні майстер-класи. О 17:00 розпочнеться джазовий концерт.