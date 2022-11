Festyny, przemarsze, koncerty, biegi. Święto Niepodległości w regionie [przewodnik]

W dniu Narodowego Święta Niepodległości – w piątek (11 listopada) w całym regionie odbędą się uroczystości dla uczczenia 104. rocznicy wyzwolenia Polski spod jarzma zaborców. Nie zabraknie atrakcji dla rodzin.

BYDGOSZCZ



Oficjalne uroczystości

Koncert „Wolna Polska” Ziemi Bydgoskiej

XVI Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości

Międzypokoleniowy Kotylion Niepodległościowy

Odbierz pamiątkowy kotylion

Pieśni patriotyczne dla Niepodległej

Bydgoski Bieg Niepodległości

TORUŃ

Oficjalne uroczystości



Warsztaty dla dzieci

Piknik historyczny



Wieczór Patriotyczny

Kotyliony i kolorowanki do biletów

PRZYSIEK POD TORUNIEM

Festiwal Gęsiny

KORONOWO



Piknik patriotyczny

Oficjalne uroczystości

WŁOCŁAWEK



Oficjalne uroczystości

Harcerska gra terenowa

Ognisko Patriotyzmu z SP 14

XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczyźnianej



GRUDZIĄDZ

Oficjalne uroczystości

Dzień Otwarty Twierdzy Grudziądz



Bieg Niepodległości

Zwiedzanie Fortu za darmo

INOWROCŁAW





Oficjalne uroczystości

Obchody Święta Niepodległości rozpoczną się Mszą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie o godz. 10.00, po której zaplanowano przemarsz ulicą Biskupa Antoniego Laubitza, przez Rondo Solidarności pod pomnik Powstańców Wielkopolskich. Zaplanowano salwę honorową, a także odśpiewanie hymnu narodowego. Tradycyjnie delegacje złożą kwiaty pod pomnikiem. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe przypinki.



Festyn Rodzinny „Z gęsiną w tle"

Rozpocznie się o godz. 15.00 w hali widowiskowo-sportowej. Wystąpi Jakub Kuroń z kulinarnymi pokazami. „Piosenki o Polsce” wykonają uczestnicy sekcji wokalnych Kujawskiego Centrum Kultury. Wystąpi też chór „Halka” oraz Michał Gęsik Gęsikowski. Nie zabraknie także wspólnej biesiady z potrawami z gęsiną w roli głównej, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. W hali zaplanowano także strefę zabaw, warsztatów i animacji dla dzieci.



VI Bieg Niepodległości

Rozpocznie się o godz. 12.00 na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków. Listy startowe są już zamknięte. Biegacze pokonają 5-kilometrową trasę, która prowadzi ulicami, których nazwy związane są z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Już w nocy z 10 na 11 listopada harcerze ze Zrzeszenia Harcerskiego Piąta.PL złożą kwiaty i znicze na kwaterach żołnierzy oraz przed pomnikami i tablicami związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W piątkowy poranek przedstawiciele władz miasta złożą kwiaty przed pomnikami przedwojennego prezydenta Bydgoszczy Leona Barciszewskiego i organizatora życia muzycznego w naszym mieście, Honorowego Obywatela Bydgoszczy Andrzeja Szwalbego. Ten pierwszy rozstrzelany został przez Niemców 11 listopada 1939 roku. Drugi zmarł 11 listopada 2002 roku.Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości otworzy Msza święta w intencji Ojczyzny o godz. 11.00 w katedrze. Po przemarszu pod pomnik Wolności o godz. 12.15 zaplanowano wystąpienia, złożone zostaną wieńce. Następnie przed Urzędem Wojewódzkim – o godz. 13.15 - uroczyście otwarta zostanie wystawa „100 lat w służbie Rzeczypospolitej".W hali Łuczniczka o 16.00 rozpocznie się koncert „Wolna Polska” Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, który do udziału w nim zaprosił też Orkiestrę Wojskową w Bydgoszczy, grupy rekonstrukcyjne i chóry z Pałacu Młodzieży. Wejściówek już nie ma.Start o godz. 7.30 z Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy przy ul. Grzmota-Skotnickiego 11. Bydgoski Rajd Niepodległości jest jedynym rajdem rowerowym w Polsce na dystansie 111 km, który odbywa się w dniu Święta Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W rajdzie weźmie udział ok. 400 rowerzystów.Muzeum Kanału Bydgoskiego wraz z III Liceum Ogólnokształcącym zapraszają na świętowanie 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości zainauguruje msza św. w kościele przy ul. Kanałowej 6. Od godz. 12.00 rozpocznie się świętowanie w Muzeum Kanału Bydgoskiego. Wstęp wolny.W dni Święta Niepodległości będzie można bezpłatnie odebrać kotylion w narodowych barwach. Rozdawać je będą hostessy, które spotkać można będzie na ul. Mostowej i na Starym Rynku - 11 listopada w godz. 13.00-15.00.Miejskie Centrum Kultury (ul. Marcinkowskiego) zaprasza na projekt Listopadowa Lekcja Muzyki" Tym razem utwory wykonają młodzi artyści z Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie wraz z kapelą z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kujawia" z klubu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. W programie m. in. pieśni: „Rozkwitały pąki białych róż”, " Przybyli ułani", „Pierwsza Kadrowa”. Początek o godz. 14.00.Start o godz. 15.00 na Placu Wolności. Tym razem 1500 uczestniczek i uczestników pobiegnie na dystansie 5 km. Triumfatorzy otrzymają repliki szabli Marszałka Piłsudskiego.Przedstawiciele władz złożą kwiaty pod obeliskiem Ku Czci Poległych w latach 1918 - 1921 na Cmentarzu Komunalnym i pod pomnikiem gen. Józefa Hallera. Następnie odbędzie się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny – o godz. 11.00 w Kościele Garnizonowym na placu świętej Katarzyny, po której zgromadzeni przemaszerują ulicami starówki pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 12.40 rozpocznie się uroczystości patriotyczna pod pomnikiem.W Toruniu Nie zabraknie patriotycznych zajęć dla najmłodszych – 11 listopada odbędą się warsztaty „Otul się Polską" w Galerii i Ośrodku Twórczości Plastycznej Dziecka (Rynek Nowomiejski 17, godz. 12.00-14.00). Obowiązują zapisy - tel. 56 62 275 34.Potrwa od godz. 11.00 do 16.00 na Rynku Staromiejskim. W programie: pokazy grup rekonstrukcyjnych: pojazdów i umundurowania, pokaz współczesnych pojazdów wojskowych, niepodległościowa gra terenowa ZHP, koncert pieśni patriotycznych z balkonu Dworu Artusa, poczęstunek grochówką, pokaz Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Rozpocznie się o godz.17.00 w Auli UMK. Z towarzyszeniem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza wystąpi skrzypek Adam Falenta, a w programie koncertu znajdą się: polonez „Pożegnanie ojczyzny" Ogińskiego, Koncert skrzypcowy A-dur op. Karłowicza i II Symfonia c-moll op. 15 Dobrzyńskiego.Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przy ul. Łokietka zaprasza 11 listopada na zwiedzanie w tzw. godzinach weekendowych - 11.00-17.00, a sąsiadujące Centrum Innowacyjnej Edukacji w godz. 11.00-19.00. W obu placówkach przy zakupie biletów starsi widzowie otrzymają niepodległościowe kotyliony, a dzieci - kolorowanki o tematyce patriotycznej.11-12 listopada w podtoruńskim Przysieku odbędzie się Festiwal Gęsiny. Plac przy dawnym budynku Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku zamieni się w największy w Polsce gęsi jarmark w ramach akcji „Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina”. Na odwiedzających czekać będą świeże gęsi, potrawy z gęsiny i produkty regionalne. Nie zabraknie także pokazów kulinarnych. W tym roku gośćmi będą Mateusz Gessler, Grzegorz Łapanowski, Tomasz Purol i Cristina Catese. Na Festiwal Gęsiny dowiozą mieszkańców autobusy kursujące do Przysieka z Bydgoszczy i z Torunia. Bezpłatne zaproszenia na pokazy kulinarne odebrać będzie można w namiocie Urzędu Marszałkowskiego na miejscu wydarzenia. Wszystkie pokazy transmitowane będą na stronie www.czasnagesine.pl. Festiwal Gęsiny odbywa się w godz. 10.00-17.00.Potrwa od 11.00 do 15.00 przy hali MGOSiR (ul. Wąskotorowa). W programie m.in.: strzelnica interaktywna ASG, składanie broni, nakładanie kamizelek taktycznych i hełmów, puntk rekrutacyjny – tor przeszkód, rzutnia granatem, rozwijanie kabla, ćwiczenia walki bagnetem, działania rekonstrukcyjne, obozowisko harcerskie i rycerskie, grochówka.O godz. 12.00 przy hali akcja „Niepodległa do Hymnu”. O godz. 12.10 złożenie wiązanek i zniczy w miejscach pamięci. O 12.30 rozpocznie się uroczystość przy hali MGOSiR. W programie: występy dzieci, musztra paradna, przemarsz do bazyliki prowadzony przez Klub Jeździecki Deresz. O godz. 13.30 uroczysta Msza św. w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie.11 listopada o godz. 10.30 na Placu Wolności rozpoczną się miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. O muzyczną oprawę uroczystości zadbają: Chór Canto i orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych. Po zakończeniu uroczystości na Placu Wolności, uczestnicy przemaszerują ze stumetrową flagą państwową na plac przed katedrą. O godz. 12.00 w bazylice katedralnej rozpocznie się celebra Mszy św. za Ojczyznę.11 listopada o godz. 12.00 spod Bazy Przygody, w historyczną wędrówkę po Włocławku wyruszą uczestnicy gry terenowej. Nie zabraknie harcerskiego klimatu, zagadek, wyzwań oraz śpiewów przy ognisku.O godz. 17.00 przy pomniku Armii Krajowej, obok Kościoła Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, odbędzie się Ognisko Patriotyzmu. Pieśni patriotyczne śpiewać będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku wraz z mieszkańcami.W Święto Niepodległości wokaliści z całej Polski zmierzą się we Włocławku z tematyką patriotyczną. Koncert konkursowy rozpocznie się o godzinie 12.00 w Centrum Kultury Browar B. Wstęp jest wolny. Koncert galowy odbędzie się o godz. 18.00. Wystąpią laureaci konkursu oraz Olga Szomańska z zespołem.O godz. 9.40 złożone zostaną kwiaty przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 10.00 w Bazylice Św. Mikołaja odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego. Uroczystą oprawę Mszy Św. zapewni Chór Męski ECHO. Następnie uroczystości patriotyczne przeniosą się na Rynek, gdzie o godz. 11.00 młodzież z II LO przedstawi występ artystyczny, a mieszkańcom i zgromadzonym gościom zostaną wręczone kotyliony w barwach narodowych. O godz. 11.15 rozpoczną się tradycyjne, oficjalne uroczystości z udziałem Wojska Polskiego.Pierwszy raz po pandemicznej przerwie mieszkańcy Grudziądza oraz turyści będą mieli możliwość zwiedzenia cytadeli podczas Dnia Otwartego Twierdzy Grudziądz w godz. 11.00 – 15.00. W programie oprócz zwiedzania przygotowano wiele atrakcji towarzyszących, m. in. koncert w wykonaniu dzieci z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, mini-recital Agaty Misiak, a także występ Grudziądzkiej Orkiestry Dętej. Przed cytadelą Towarzystwo Opieki nad Zabytkami będzie prowadziło kwestę na rzecz odrestaurowania nagrobka harcerza Konrada Ładosia na Cmentarzu Garnizonowym Górnym. Specjalnie na tę okazję w dniu 11 listopada zostanie uruchomiona linia autobusowa dowożąca pasażerów do grudziądzkiej cytadeli. Pojazdy komunikacji miejskiej kursować będą na trasie Al. 23 Stycznia – ul. 18. Pułku Ułanów Pomorskich.Tradycyjnie przed bramą główną Cytadeli znajdzie się mobilny punkt Informacji Turystycznej, zaopatrzony w przewodniki, mapki Grudziądza oraz pamiątki, książki i gadżety związane z miastem.O godzinie 13.00 z Cytadeli wyruszy coroczny Bieg Niepodległości. Start i meta oraz biuro zawodów znajdować się będą na Cytadeli, natomiast trasa biegła będzie ścieżką rowerowo-pieszą wzdłuż Wisły do Bramy Wodnej, następnie do pomnika Żołnierza Polskiego na Rynku. Tam biegacze złożą kwiaty i zapalą znicze dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po czym wyruszą w drogę powrotną tą samą trasą.Tego dnia będzie również okazja, by bezpłatnie zwiedzić Fort Wielka Księża Góra – wejścia z przewodnikiem w godz. 11.00, 13.00 i 14.30; ponadto możliwość przejażdżki pojazdami militarnymi, posmakowania specjałów z kuchni polowej czy nabycia pamiątek. Dojazd autobusem MZK - linie nr 4 i 15 (przystanek Waryńskiego/Graniczna).