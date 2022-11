Pożar budynku w miejscowości Dobre. Zginęła 61-letnia kobieta

Przy ul. Leśnej w miejscowości Dobre (powiat radziejowski) wybuchł w czwartek rano pożar. Zapalił się budynek mieszkalny.

- W budynku zlokalizowano nieprzytomną osobę - relacjonują strażacy na Twitterze. - U kobiety nie stwierdzono oznak życia, stężenie pośmiertne.Dym zauważyli strażacy jadący do pracy. - Przystąpili do działania, podjechali tam natychmiast. Przez szybę w budynku dostali się do środka - mówi mł. brygadier Maciej Górecki, rzecznik radziejowskich strażaków. - Ewakuowali jedną osobę poszkodowaną oraz pieska, który był razem z nią. Na zewnątrz budynku na miejscu był zespół ratownictwa medycznego, który przejął tę osobę.Na miejscu było sześć zastępów straży pożarnej. Obecnie pożar jest już opanowany.