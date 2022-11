Autobus dla dzieci, bus dla niepełnosprawnych. Nagroda dla gminy Sośno

Do gminy Sośno trafiły dwa nowe pojazdy, które będą służyć mieszkańcom. Autobus już wozi dzieci do szkoły, a bus, który będzie do dyspozycji osób niepełnosprawnych, ruszy w trasę w poniedziałek.

Zakup był możliwy dzięki rządowemu wsparciu. Na autobus szkolny gmina Sośno (powiat sępoleński) otrzyma dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, z kolei busa udało się kupić z pieniędzy z wygranej w konkursie „Rosnąca odporność". Nagrodzono w nim gminy, które odnotowały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. W środę zaproszono na prezentację pojazdów.Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przypomniał, że Sośno to gmina, która najbardziej ucierpiała podczas nawałnicy w 2017 roku i praca wykonana przez mieszkańców i samorząd była ogromna. Wyraził też radość z faktu, że poprawiany jest komfort życia młodzieży mieszkającej poza aglomeracjami. - Flota, jaką dysponuje gmina jest już leciwa, dlatego zakup dwóch nowych pojazdów jest bardzo zasadny – dodał wójt gminy Sośno Leszek Stroiński. - Na terenie gminy realizowane są obecnie również inne zadania. Niedługo do użytku będzie oddana droga, która również otrzymała wsparcie z Polskiego Ładu. Koszt tej inwestycji to ponad 470 tys. zł. Z nagrody z konkursu „Rosnąca odporność” w szczycie Urzędu Gminy realizujemy budowę windy, która również pomoże osobom niepełnosprawnym przybyć do urzędu. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Są to inwestycje, których bez rządowych środków nie bylibyśmy w stanie zrealizować.Podczas konferencji poseł Ewa Kozanecka i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz symbolicznie wręczyli kluczyki do autobusu i busa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Marcinowi Grubickiemu. Autobus szkolny kosztował ponad milion złotych, dofinansowanie wyniosło 800 tys. Bus to wydatek prawie 385 tys.