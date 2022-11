Prezydent Torunia naruszył dyscyplinę finansów publicznych – tak orzekła Komisja

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, Komisja Orzekająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy ukarała Michała Zaleskiego naganą. Wcześniejsza kontrola wykazała, że w latach 2017-2019 prezydent przyznał urzędnikom prawie 7 mln 400 tys zł, a swoim zastępcom, skarbnikowi i sekretarzowi miasta prawie pół miliona złotych - zabrakło jednak pisemnego uzasadnienia ich przyznania i określenia, czy związane to było np. ze zwiększeniem obowiązków służbowych pracowników.

Orzeczenie w sprawie prezydenta Torunia i jego zastępców Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych wydała 7 listopada. Uznała, że Michał Zaleski jest winny „naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na zaciągnięciu w latach 2017–2019 zobowiązania w wysokości 431 715,73 zł związanego z przyznaniem pracownikom Urzędu dodatków specjalnych bez określenia dodatkowych zadań lub zwiększenia obowiązków służbowych wykonywanych przez tych pracowników, a więc z naruszeniem przepisów dotyczących ich zaciągania (…)”.W tym samym okresie – w latach 2017–2019 – pracownikom urzędu przyznano nagrody w wysokości blisko 7,4 mln zł „na podstawie zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Torunia pism, które nie zawierały uzasadnienia ich przyznania” – czytamy w piśmie Mirosława Klimkiewicza, zastępcy przewodniczącego Komisji.Ostatnie naruszenie dotyczy nieustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu gminy Miasta Torunia związanej z realizacją Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA 2017, w wysokości ok. 17 tys. złotych. Komisja orzekła wobec prezydenta karę nagany.„Należy podkreślić, że orzeczenie jest nieprawomocne i przysługuje od niego odwołanie do Głównej Komisji Orzekającej. Ponadto należy wskazać, że Komisja stwierdziła wystąpienie naruszeń w zakresie przyznawania dodatków specjalnych i nagród, mających charakter formalny, polegających przede wszystkim na braku pisemnego uzasadnienia podstawy przyznawania nagród i dodatków” – tłumaczy w piśmie Mirosław Klimkiewicz.Komisja orzekła uniewinnienie I zastępcy prezydenta. „(...) w zakresie zarzutów wobec byłych zastępców prezydenta Komisja orzekła o winie za wykazanie w sprawozdaniu oznaczonym symbolem Rb–ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, jednakże odstąpiła od wymierzenia kary” – informuje zastępca przewodniczącego Komisji.Prezydent Michał Zaleski od początku nie zgadzał się z zarzutami RIO. Najcięższą karą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.