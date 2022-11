Mieszkańcy Morska szybciej dojadą do Świecia. Wcześniej od miasta odcięła ich trasa S5

Dzięki inwestycji mieszkańcom Morska skróci się podróż do Świecia/fot. Marcin Doliński Dzięki inwestycji mieszkańcom Morska skróci się podróż do Świecia/fot. Marcin Doliński

Dzięki wybudowaniu przez gminę dodatkowej drogi, mieszkańcy Morska nie muszą już nadrabiać ośmiu kilometrów, żeby dojechać do Świecia. Inwestycja była potrzebna, bo nowo powstała trasa S5 tak naprawdę odcięła miejscowość od miasta.

– Droga S5 była bardzo oczekiwaną przez wielu mieszkańców [regionu] i na pewno poprawi jakość dojazdu w różne miejsca, ale też niektórym utrudniła dostęp do Świecia. Akurat są to mieszkańcy naszej miejscowości Morsk, którym przez budowę drogi S5 wydłużyła się podróż do miasta – mówi burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski.



Sytuację poprawiło wybudowanie przez gminę nowej drogi, wzdłuż S5, o długości ok. 850 metrów. - Ile kilometrów trzeba było nadrabiać, a nowa droga teraz jest zrobiona. Wygodnie – cieszą się mieszkańcy.