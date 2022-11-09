Святкувати День Незалежності у Бидгощі [програма]

Святкувати День Незалежності у Бидгощі можна бігаючи, катаючись на велосипеді чи беручи участь у патріотичних заходах.

У п’ятницю вранці представники міської влади покладуть квіти до пам’ятників довоєнного мера Бидгощі Леона Барцішевського та організатора музичного життя нашого міста Анджея Швальбе, почесного громадянина Бидгощі. О 7.30 на цвинтарях Героїв Бидгощі за вул Grzmota Skotnickiego розпочнеться XVI Бидгоський Велопробіг Незалежності. Майже 400 велосипедистів проїдуть 111 км. Заїзд, який організувала «Rowerowa Brzoza», завершиться близько 18 години на Старому Ринку у Бидгощі.О 15.00 учасники Бидгоського Бігу Незалежності вирушать у забіг на 5км від placu Wolności. Маршрут пролягатиме вулицями Gdańska та Kamienna до Chodkiewicza, потім міськими парками Кохановського та Казимира Великого, щоб фінішувати на placu Wolności. На переможців чекатимуть шаблі маршала Пілсудського. З 13.00 до 15.00 на Мостовій та Старому Ринку хостеси роздаватимуть біло-червоні котильйони. З 10.00 скаути співатимуть патріотичні пісні, спочатку за вул Jagiellońska 1, а потім на Мостовій перед зерносховищем. У Музеї Бидгоського каналу за вул Staroszkolna 10 працюватимуть групи історичної реконструкції і проходитимуть майстер-класи зі створення котильйонів. Окрім музичних виступів, на учасників чекатиме гарячий шоколад та солодкий почастунок. Захід триватиме до 16.00. Вхід вільний.