Poseł Kałużny: Nie pozwólmy, by lewica niszczyła nam autorytety

– Obecnie w Polsce trwa akcja lewicy ataku na świętego Jana Pawła II – mówi toruński poseł PiS Mariusz Kałużny. W mediach społecznościowych odniósł się do apelu dwóch bydgoskich radnych Nowej Lewicy, którzy chcą, by św. Jana Pawła II pozbawiono honorowego obywatelstwa miasta.

Temat pojawił się na ostatniej sesji Rady Miasta Bydgoszczy, 26 października.– Można pomyśleć, że to jest jakiś wybryk działaczy lewicy – otóż nie. Obecnie w Polsce trwa szeroko zakrojona akcja niszczenia autorytetu naszego świętego Jana Pawła II – komentuje poseł Kałużny. – Próbuje się z niego zrobić obrońcę pedofilii. Dlaczego się to robi? Jan Paweł II to skała, ostoja, autorytet, do którego można się odwoływać. Jak zburzą nam skałę, autorytet w Kościele, to wtedy cały Kościół można opluć. Wtedy w przekazie medialnym wszyscy księża stają się obrońcami pedofilii, pedofilami, a generalnie – Kościół trzeba zamknąć. Nie pozwólmy na to – apeluje poseł w mediach społecznościowych.– Powtarzam: to zakrojona akcja lewicy na zniszczenie naszych autorytetów. Wszyscy, którzy znają Jana Pawła II, jego dzieła, encykliki, nauczanie, wiedzą, jak był wrażliwy na ludzką krzywdę, nigdy nie bronił pedofilii. Jest to człowiek święty – mówi.O pozbawienie św. Jana Pawła II tytułu honorowego obywatelstwa Bydgoszczy zaapelowali do marszałka województwa oraz do bydgoskiej Rady Miasta dwa działacze Nowej Lewicy z Bydgoszczy: Michał Wysocki oraz Tomasz Błaszczyk. Więcej TUTAJ