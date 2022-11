Utonięcie 26-latka w Bydgoszczy. Trzy osoby z zarzutami pobicia

Prokuratura postawiła pierwsze zarzuty w związku ze sprawą 26-letniego Jakuba, który 28 października utonął w Brdzie w centrum Bydgoszczy. Trzy osoby odpowiedzą za udział w jego pobiciu.

– Przyczyną śmierci 26-latka było utonięcia i na ten moment nie ma żadnych okoliczności, które pozwoliłyby zatrzymać osoby winne jego utonięcia – zastrzega Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Bydgoszcz-Południe.Wcześniej doszło jednak do bójki. Zarzuty udziału w pobiciu 26-latka usłyszały trzy osoby, dwie dorosłe i jedna nieletnia.Co do jednej z osób wystąpiono z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, do którego jednak nie przychylił się sąd. Ostatecznie wobec obu dorosłych zastosowano policyjny dozór.Według śledczych możliwe są kolejne zatrzymania. – Co do samego utonięcia 26-latka, według dotychczasowych ustaleń, mężczyzna znalazł się w wodzie, uciekając przed potencjalnym zagrożeniem – dodaje prokurator Marszałkowski.