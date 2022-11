Najdroższy był robot chirurgiczny. W Toruniu wręczono umowy na wsparcie z RPO

Dyrektor regionalnego Centrum Onkologii prof. Janusz Kowalewski odebrał w Urzędzie Marszałkowskim umowę, w myśl której zakup wykorzystywanego od października w placówce robota chirurgicznego zostanie sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

- Cieszę się, że możemy wyposażyć Centrum Onkologii, jeden z najlepszych szpitali w Polsce i w Europie, w najnowocześniejsze narzędzie, które w rękach doświadczonych chirurgów jeszcze podnosi bezpieczeństwo operowanych pacjentów. Robotyka to kolejna, po rozpowszechnieniu technik laparoskopowych, rewolucja w chirurgii – podkreślał na wtorkowej (8 listopada) uroczystości marszałek Piotr Całbecki.Robot chirurgiczny jest zaawansowaną technologicznie aparaturą umożliwiającą niezwykle precyzyjne małoinwazyjne operacje, a nawet zabiegi operacyjne na odległość. To zasadniczo rodzaj manipulatora z konsolą będącą interfejsem dla chirurga-operatora i częścią roboczą z ramionami zakończonymi niewielkich rozmiarów narzędziami chirurgicznymi, z których jedno służy też do sterowania kamerą endoskopową. Urządzenie ściśle transmituje (w czasie rzeczywistym) ruchy dłoni lekarza, który śledzi pole operacyjne okiem kamery. Maszyna czyni ruchy lekarza dokładniejszymi, czasem wolniejszymi, eliminując przypadkowe drżenia. Precyzja pozwala na maksymalne ograniczenie rozmiarów cięcia, mniejsze krwawienie, szybsze gojenie się rany pooperacyjnej i generalnie szybszy powrót pacjenta do zdrowia. Roboty wykorzystywane są obecnie w ośrodkach medycznych na całym świecie, m.in. w chirurgii onkologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, urologicznej i ginekologicznej.Pierwsze bydgoskie operacje za pomocą robota wykonano jeszcze w końcu października, były to zbiegi usunięcia nowotworu prostaty. Do wczoraj (7 listopada) dokonano trzynastu takich operacji, operatorem był chirurg urolog z CO dr Krzysztof Kamecki, który uzyskał wcześniej międzynarodowy certyfikat potwierdzający biegłość w stosowaniu tego rodzaju aparatury. - Roboty tworzą nową erę leczenia chirurgicznego. Robot chirurgiczny (…) jest obecnie najdoskonalszym narzędziem w rękach chirurga – mówił w wywiadzie dla naszego portalu.Koszt urządzenia to 14 milionów złotych.źr. Urząd Marszałkowski ToruńPodczas dzisiejszej ceremonii w Urzędzie Marszałkowskim umowy o dofinansowanie odebrali też prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i przedstawicielka samorządowych władz Rypina dyrektor Marta Jadzińska (w ramach RPO), a także beneficjenci, w liczbie 20, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Grudziądz podejmuje się rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim za ponad 6 mln złotych. Rypin rozpoczął realizację projektu „Szkoła marzeń” (za ponad milion złotych), w ramach którego prowadzone są zajęcia dodatkowe w szkołach i szkolenia dla nauczycieli. Umowy PROW, na łącznie ponad 2 mln złotych, dotyczą dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej oraz środków na niewielkie inwestycje w gminach (infrastruktura rekreacyjna i turystyczna, przestrzeń publiczna) i projekty promocyjne lokalnych grup działania (LGD-ów).W ceremonii przekazania umów uczestniczyli wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i radny województwa Michał Czepek.Łączna wartość wszystkich umów o dofinansowanie w ramach RPO i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 18 milionów złotych.Więcej na ten temat w materiale Michała Zaręby.