Ta wiedza się w głowie nie mieści? W Toruniu naukę połączono z zabawą! [zdjęcia]

Wirusy, szczepionki, porosty, żyroskop, a także ludzki mózg - to m.in. tematy jakim poświęcone są stanowiska edukacyjne dostępne od dziś w Centrum Innowacyjnej Edukacji w Toruniu. Warsztaty prowadzone są do soboty są w ramach „SPINday 2022".

- Na uczestników czekają doświadczenia, np. możliwość samodzielnego wykonania różnorodnych modeli naukowych - zapowiada Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. - To jest chyba najlepsza metoda na poznanie nauki, właśnie poprzez zabawę. My robimy to wtedy w taki niewymuszony sposób i nie boimy się tej nauki.A co się dzieje na poszczególnych stoiskach?- Staramy się szerzyć wiedzę neuropsychologiczną i opowiadamy uczestnikom o mózgu, a także w twórczy sposób odtworzymy mózg z plasteliny, wykonujemy modele neuronów...- U nas uczestnicy warsztatów mogą pod lupą przyjrzeć się bliżej porostom. Wyjaśniamy przy okazji, że porosty nie są czymś złym...- Proponujemy ciekawy eksperyment, który zaczyna się od dezynfekcji rąk. Po użyciu środków można dokładnie obejrzeć dłonie i stwierdzić, czy faktycznie coś się po tej dezynfekcji zmienia, czy nie...Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie jest wymagana rejestracja, a szczegółowe informacje o programie (w tym opisy stanowisk) są dostępne: TUTAJ



Więcej w materiale Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek.