Ponad 100 osób i 20 mikrociągników jest w gotowości. Czekają na zimę

W zeszłym roku śnieżna zima kosztowała miasto dwa razy więcej - ok. 12 mln/fot. materiały ZDMiKP

Bydgoscy drogowcy zapowiadają, że są przygotowani do zimy. Mają magazyny wypełnione solą i sprzęt, który może wyjechać w każdej chwili.

Przygotowania do tegorocznego sezonu zimowego rozpoczęły się już latem. - Były drobne naprawy nawierzchni i remontów, ale też przebudowy niektórych ulic. Teraz w gotowości czeka sprzęt - mówi Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Gdy w mieście sypnie śniegiem w pierwszej kolejności odśnieżane są główne ulice - zwłaszcza te, po których kursuje komunikacja. Dopiero potem drogi gminne oraz trasy powiatowe i gruntowe – wyjaśnia.Za odśnieżanie jezdni w Bydgoszczy odpowiedzialne są dwie firmy: Remondis oraz Corimp. Do pięciu mniejszych firm należy utrzymanie chodników i miejsc w strefach płatnego parkowania. W gotowości czeka tu ponad 100 osób i 20 mikrociągników. W razie konieczności będą odśnieżać przystanki, schody i kilka kilometrów ścieżek rowerowych. Dodatkowo Miejskie Zakłady Komunikacyjne utrzymywać będą torowiska, zwrotnice oraz pętle tramwajowe. Uruchomione są też telefony, pod które mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i interwencje związane z akcją Zima.Średnio w ciągu roku na akcję zimowego utrzymania bydgoskich ulic drogowcy wydają ponad 6 mln złotych. W zeszłym roku śnieżna zima kosztowała miasto dwa razy więcej - ok. 12 mln.Dyżury całą dobęPodczas wystąpienia złych warunków atmosferycznych dyżury są pełnione przez całą dobę przez wyznaczonych pracowników Zarządu. Wszelkie uwagi i interwencje związane z prowadzoną akcją Zima można zgłaszać telefonicznie:tel. 52 582 27 14 lub 15kom. 783 931 717Mailowo: utrzymanie@zdmikp.bydgoszcz.pl