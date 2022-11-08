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2022-11-08, 12:45 Redakcja

104-та річниця відновлення незалежності Польщі. Святкування в Торуні

104-ту річницю відновлення незалежності Польщі відзначатимуть у всьому регіоні / фото torun.pl
104-ту річницю відновлення незалежності Польщі відзначатимуть у всьому регіоні / фото torun.pl
Урочистості в Гарнізонному костелі та біля пам'ятника маршала Юзефа Пілсудського, історичний пікнік та мистецькі майстерні стануть частиною торуньського святкування 104-ї річниці відновлення незалежності Польщі 11 листопада.

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Мешканці Куявсько-Поморського воєводства, маршалок воєводства, президент міста Торунь і комендант Торуньського гарнізону запрошують до спільної участі. Святкування розпочнеться у четвер, 10 листопада. Цього дня у Центрі підготовки артилерії та озброєння за вул Sobieskiego 36 буде нагода побачити військову техніку та стіни відомої школи, яка виховувала багато поколінь польських артилеристів.

У п’ятницю, 11 листопада, делегації місцевої влади, ветеранських об’єднань, силових структур та багатьох комунальних установ покладуть квіти на військовому кладовищі за вул Grudziądzka та біля статуї генерала Галлера на перетині вул Piastowskiej та вул площа św. Katarzyny. Після богослужіння на Староміській площі відбудеться інсценізація привітання Юзефа Пілсудського в Торуні та спільне виконання гімну Польщі.

На Староміській площі з 11:00-16:00 відбудеться історичний пікнік за участю груп реконструкції, а в Галереї та Центрі дитячої творчості за вул Rynek Nowomiejski 17 – мистецькі майстерні для дітей. Програма свята доступна на сайті www.torun.pl
Toruń
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