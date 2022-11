Utrudnienia występują na drodze S5 pomiędzy węzłami Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Opławiec. Na pasie w kierunku Gdańska doszło do awarii ciężarówki.

- Doszło do wystrzału opony w aucie ciężarowym. Samochód wywrócił się do rowu - poinformowała dyżurna z bydgoskiego oddziału GDDKiA Arleta Morgut. - Na drogę wysypały się najprawdopodobniej paczki z celulozą, przetworzoną już częściowo makulaturą. To na szczęście nic niebezpiecznego dla środowiska. Zablokowany jest natomiast jeden pas ruchu - podała.Kierowca samochodu ciężarowego nie doznał poważnych obrażeń. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do około godz. 18:00.