Ta szkoła jest ekspertem od zdrowia. I zaprasza na śniadanie [wideo, zdjęcia]

Śniadanie u Lidera odbyło się w Szkole Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy. Placówka - jako jedyna w województwie - ma Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Drugo- i trzecioklasiści ze szkoły na bydgoskich Wyżynach zrobili we wtorek dla siebie i gości pyszne i zdrowe kanapki. - Drugie śniadanie, które spożywamy w szkole też powinno być odpowiednio przygotowane, z odpowiednich produktów – mówi Hanna Rauchfleisch, dyrektor SP nr 38 w Bydgoszczy. - Preferujemy naturalne produkty – warzywa, owoce, świeżą wędlinę, ciemne pieczywo i dużo zielonego. Niektóre z dzieci samodzielnie robią sobie w domu drugie śniadanie – dodaje.- U mnie na kanapce będzie sałata, ser, szynka i pomidor – mówi jeden z uczniów. - Kanapki muszą być bardzo kolorowe, wtedy na pewno będą smakowały – dodaje Stanisław Mrówka z Rady Osiedla Wyżyny.Jak wynika z badań - dzieci, które nie jedzą w szkole drugiego śniadania są częściej rozdrażnione i zdekoncentrowane, gorzej „wchodzi" im wiedza. Jak czytamy na stronie www.pacjent.gov.pl, pierwsze śniadanie przed wyjściem do szkoły codziennie zjada zaledwie co drugi uczeń szkoły podstawowej w kraju. Drugie śniadanie zjada tylko 42 proc. uczniów.