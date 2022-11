Zmiany w kursowaniu pociągów na trasie Poznań-Bydgoszcz. Awaria w Mogilnie

Z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej na stacji Mogilno, wstrzymany został ruch pociągów. Na linii z Poznania do Bydgoszczy wprowadzono zmiany w komunikacji.

Służby PKP wstępnie szacują, że przerwa w ruchu potrwa do godz. 13.00. - Około godz. 2.00 na stacji Mogilno służby techniczne PLK stwierdziły uszkodzenie sieci trakcyjnej - informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Do naprawy skierowano pociąg sieciowy z Inowrocławia. Na linii z Poznania do Bydgoszczy wprowadzono zmiany w komunikacji.Obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa dla pociągów regionalnych na odcinku Mogilno - Wydartowo. Pociągi dalekobieżne kierowane są zmienioną trasą przez Barłogi i Inowrocław. Informacje o zmianach w rozkładzie jazdy są przekazywane podróżnym na stacjach i przystankach oraz na Portalu Pasażera.