Nauka maskowania i składania broni. Wojskowe gry terenowe w naszym regionie

Święto Niepodległości 11 listopada można spędzić aktywnie – Ministerstwo Obrony Narodowej proponuje wojskowe gry terenowe. Odbędą się w całej Polsce - w naszym regionie w Toruniu.

Wojskowe gry terenowe to zawody społeczno-obronne, które będą zlokalizowane wokół jednostek wojskowych, miejsc pamięci oraz skwerów i placów miast. - Celem tak pomyślanej zabawy jest promowanie postaw patriotycznych i obronnych, przeżycie obchodów Narodowego Święta Niepodległości w połączeniu z dbałością o zdrowie społeczeństwa oraz promocja służby wojskowej – zapowiadają organizatorzy. - Będzie to czas spędzony na wojskowej rywalizacji, a jednocześnie świetny sposób na uczczenie Biało-Czerwonej. Gwarantujemy dobrą zabawę i zapewnimy wojskowe wyżywienie .Wśród konkurencji zaplanowano m.in. naukę maskowania, składania i rozkładania broni, rzutu granatem czy budowy schronienia. Żadna z gier nie będzie taka sama - będą różnić się między sobą w zależności od miejsca ich przeprowadzenia.Konkurencje w ramach wojskowych gier terenowych będą miały charakter zespołowy. Zgłoszone drużyny to maksymalnie 5-osobowe grupy. Mogą to być grupy przyjaciół, reprezentacje klas mundurowych, organizacje proobronne, rodziny. Udział drużyn jest całkowicie bezpłatny. Jedyne co trzeba zrobić przed startem, to zarejestrować się. Zapisy trwają do 10 listopada.Start o godzinie 10.00, bez względu na warunki atmosferyczne. Z uwagi na temperaturę, ale i uwzględniając charakter zawodów, warto zadbać o odpowiedni ubiór (sportowe buty, długie spodnie, kurtka/bluza, czapka, rękawiczki). Koniec zawodów jest planowany o godz. 16:00. Każdy zespół na zakończenie otrzyma pamiątkowy dyplom. Wojskowym grom terenowym towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, w tym poczęstunek w formie wojskowej grochówki.Rejestrację drużyn w naszym regionie prowadzi pani Marlena Nawrocka - tel. 261 415 026, 723 682 111, marl.nawrocka @ron.mil.pl. Regulamin, formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika - znajdziesz TUTAJ