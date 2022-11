Światła samochodowe do kontroli! Stacje diagnostyczne czekają na kierowców [wideo]

Trwa 7. edycja akcji „Twoje światła - nasze bezpieczeństwo". Dziś, a także w dwie kolejne soboty (19 listopada i 3 grudnia), kierowcy z całej Polski mogą za darmo sprawdzić stan oświetlenia w swoim samochodzie. Specjaliści przyjrzą się szczególnie ich ustawieniu.

- Niestety, stan oświetlenia pojazdów poruszających się po polskich drogach pozostawia wiele do życzenia - mówi prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, który organizuje akcję. - Z badań ITS wynika, że 98 proc. kierowców stwierdziło, że oślepiały ich przez pojazdy nadjeżdżające z przeciwnej strony. Dodatkowo 40 proc. kierowców uważa, że ma zbyt słabe oświetlenie. Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia, które wynikają ze słabego i źle ustawionego oświetlenia, szczególnie w okresie zimowym, jesiennym, kiedy poruszamy się przy mniejszym nasłonecznieniu.Na terenie naszego województwa, stan oświetlenia można sprawdzić w wybranych 87 stacjach diagnostycznych. Ich pełna lista znajduje się w załączniku oraz na stronie internetowej KWP Bydgoszcz. Do odpowiedniego miejsca poprowadzi nas także nawigacja Yanosik.