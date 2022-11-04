у Влоцлавку організовано сімейну побудову мосту із кубиків LEGO

Цьогоріч святкується 85 річниця відкриття цієї переправи. З 16.00 до 18.00 можна було побудувати міст у ромадському кафе Śródmieście Cafe.

Для тогочасного Влоцлавка прокладення сталевого мосту через Віслу було важливою інвестицією, до якої готувалися кільканадцять років і будували понад 2 роки.Об'єкт здано в експлуатацію 25 вересня 1937 року, а на церемонії був присутній сам покровитель, який під час візиту до міста отримав звання Почесного громадянина Влоцлавка. Для учасників сьогоднішньої події підготовано понад 100 тис кубиків LEGO і підказки у вигляді фотографій мосту. Подію організувала фундація "Зарядка", вхід вільний.Завтра – у суботу – з 9.00 до 13.00 у Психолого-педагогічній клініці за адресою вул. Wojska Polskiego 27 у Влоцлавку відбудеться день безкоштовних порад і консультацій для батьків і вчителів дітей віком до 7 років.У Клініці чергуватимуть психологи, педагоги, логопеди, спеціалісти з сенсорної інтеграції та реабілітолог. Ви зможете отримати підказки та поради щодо: розвитку дитини, виховання, мовних розладів (включаючи порушення мовлення), розладів сенсорної інтеграції, рухових розладів.Також буде проведено скринінгове тестування слуху дітей