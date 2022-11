Policja apeluje, by nosić odblaski po zmroku, nawet w mieście. Nie zaszkodzi!

Kujawsko-pomorscy policjanci zachęcają do noszenia elementów odblaskowych, nawet kiedy nie jest to wymagane. /fot. Janusz Wiertel/archiwum

Kujawsko-pomorscy policjanci zachęcają do noszenia elementów odblaskowych, nawet kiedy nie jest to wymagane. Podkreślają, że wielu wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi w ten sposób zadbali o swoje bezpieczeństwo.

- Pieszy poruszający się po drodze o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego - mówi Przemysław Słomski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Możliwości naprawdę jest bardzo wiele, natomiast nie musi tego robić, jeśli porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Mimo to zachęcamy do korzystania z elementów odblaskowych tam, gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli w obszarze zabudowanym, zwłaszcza w miejscach słabo oświetlonych (...).Więcej w materiale Agaty Raczek.