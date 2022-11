To, co jemy, ma znaczenie. Eksperci zachęcają: zwracajmy uwagę na etykiety

Konferencję zorganizował działający w Urzędzie Marszałkowskim Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich/fot. ilustracyjna, Pixabay

„Anty Age – w jaki sposób produkty rolne wpływają na jakość i długość życia” – to tytuł konferencji, na której spotkali się eksperci od żywienia. W podtoruńskich Łysomicach rozmawiali m.in. o uprawie, hodowli, przetwarzaniu i konserwacji produktów rolniczych, wzmacnianiu ich prozdrowotnego działania.

– Kiedy kupujemy lodówkę, telewizor, AGD – interesujemy się produktem. Musimy zacząć interesować się również produktami spożywczymi. Czytajmy etykiety i weryfikujmy, co na nich jest, bo to my, konsumenci, decydujemy, czy chcemy wyrób wyższej czy niższej jakości – mówi Waldemar Sieńko z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy.



Doktor Józef Sadkiewicz z Instytutu Sadkiewicza podkreśla, że ważne jest nie tylko to, co jemy, ale też jak jemy. Ma to wpływ na proces trawienny. – Musimy 50 razy dobrze pogryźć. Im jesteśmy starsi, tym dłużej – zaznacza.



Konferencję zorganizował działający w Urzędzie Marszałkowskim Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.