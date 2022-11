Społecznicy zarzucili miasto wnioskami! Chodzi o ratowanie toruńskich Wrzosów

Chcą ochronić przed zabudową toruńskie Wrzosowisko. 140 wniosków w tej sprawie złożyli dziś przedstawiciele Stowarzyszenia Zielone Wrzosy i Rady Okręgu. To ostatni dzień na wnoszenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przypomnijmy, część zielonych terenów miasto planuje przeznaczyć na teren pod utworzeniu punktów świadczących usługi medyczne. Toruńskie opatrunki już zapowiedziały w tym miejscu budowę prywatnego Domu Seniora.- Są to wnioski o: przeznaczenie tego obszaru, gdzie planowane jest zabudowa, pod zieleń nieurządzoną - mówi Krzysztof Strzemeski. - Zachowanie istniejącego użytkowania naturalnych walorów istniejących, rezygnację z budowy dróg lokalnych w miejscu łąk, zachowaniu istniejącego boiska i obniżenie do 8 metrów zabudowy na działce należącej do Towarzystwa Salezjańskiego. Wysoka zabudowa zmieni charakter osiedla, przerwie korytarz przewietrzający tę cześć Torunia, doprowadzi też do nadmiernej rozbudowy szkoły, co spowoduje jeszcze większe obciążenie ruchem tej części Wrzosów.Regina Strzemeska ze Stowarzyszenia Zielone Wrzosy i rady okręgu apeluje:- Panie prezydencie, państwo radni, jeszcze nie jest za późno. Park naturalny „Wrzosowisko" może nadal powstać. Wierzymy, że uda nam się wspólnie wypracować właściwe rozwiązania. Wnosimy o przeprowadzenie konsultacji. Liczymy również na to, że w ostatecznej wersji plan uwzględnij ustalenia z niezależnych ekspertyz przyrodniczych.Wnioski mieszkańców trafiły do miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Po zakończeniu prac, miejscowy plan przegłosują radni. W obronie Wrzosowiska podpisało się 6500 tys. mieszkańców.