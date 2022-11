Drony nad kominami w Grudziądzu. Nie wolno palić w piecu śmieciami!

Nad Grudziądzem będzie wkrótce latać specjalistyczny dron. Zbada jakość powietrza i pobierze próbki dymu wydobywającego się z kominów. Już się nie ukryje, kto pali w piecu śmieciami. To kolejna tego typu akcja Straży Miejskiej i spółki OPEC.

Do akcji wykorzystywany jest nowoczesny dron wyposażony w sensory zanieczyszczeń. Czujnik podpięty do drona pozwala bardzo szybko wykryć w spalinach emitowanych z komina danej posesji związki chemiczne, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na spalanie odpadów. Zebrane dane będą weryfikowane przez pracowników spółki OPEC, a jeśli zajdzie taka potrzeba, kontrolę w wytypowanej posesji przeprowadzi Straż Miejska.- Patrol ekologiczny wspólnie z pracownikami OPEC będzie kontrolował jakość dymu wydobywającego się z komina - potwierdza Bogumiła Leśniewicz z grudziądzkiej Straży Miejskiej. - Jeżeli zostanie stwierdzona zła jakość dymu, to w takiej sytuacji strażnicy miejscy sprawdzą, co było spalone w piecu w danej nieruchomości. Jeżeli są to materiały niedozwolone, może się to skończyć mandatem karnym.Za palenie byle czym możemy otrzymać mandat karny w wysokości 500 zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu możemy zapłacić nawet 5 tys. złotych.