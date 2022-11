Śmiertelny strzał w Unisławiu i nieoficjalna hipoteza: poszło o kobietę...

Wracamy do wczorajszej strzelaniny w Unisławiu, podczas której zginął mężczyzna. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zarzewiem konfliktu z dramatycznym finałem mogła być zazdrość.

Sprawcą śmiertelnego postrzelenia jest 46-latek, a ofiarą o 16 lat młodszy mężczyzna, który w czwartek wieczorem miał napaść na 46-latka w centrum Unisławia. Napadnięty wyciągnął pistolet i strzelił, śmiertelnie raniąc 30-letniego napastnika.Okazuje się, że pomiędzy mężczyznami już wcześniej dochodziło do konfliktów. 30-latek już raz pobił starszego od siebie mężczyznę. Wszystko wskazuje na to, że jednym z motywów była miłość do tej samej kobiety. Przypomnijmy, że 46-latek, który oddał strzał, sam zadzwonił na policję i poinformował o tym, że został zaatakowany oraz że wyciągnął broń i strzelił. 46-latek został zatrzymany przez policję. Prokuratura nie postawiła mu jeszcze zarzutów.Do tematu będziemy wracać.