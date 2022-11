Debata kandydatów na burmistrza Ciechocinka. Który z nich wypadł lepiej? [wideo]

Kandydaci na burmistrza Ciechocinka Maciej Bartoszek i Jarosław Jucewicz zmierzyli się w przedwyborczej debacie. Zainteresowanie było duże. Widownia w Teatrze Letnim zapełniła się prawie w całości, ponad 300 osób oglądało transmisję na facebookowym profilu miasta.

Mieszkańcy pytali m.in. o przywrócenie nocnej opieki lekarskiej i apteki całodobowej, zadbanie o zabytkowe obiekty i wizerunek miasta oraz pomysły na rozwój uzdrowiska i, ogólnie, na rozwój miasta, który blokuje...- Brak pozyskiwania środków z Unii Europejskiej - mówi Jarosław Jucewicz. - To jest na pewno kierunek, w którym powinniśmy iść, czyli z jednej strony korzystać ze środków, które daje nam Polski Ład, a z drugiej strony starać się o te środki unijne.- Żeby zacząć pozyskiwać środki unijne musi mieć coś takiego, jak podstawowy dokument, bez którego żadnych środków unijnych nie pozyskamy. Tego dokumentu nie ma od dwóch lat w naszym mieście, a jest to „strategia rozwoju". Bez tego dokumentu nie pozyskamy nawet złotówki, a żeby taki dokument powstał, do tego jest potrzebny szereg konsultacji społecznych - przypomniał Maciej Bartoszek.W komentarzach na Facebooku przeważały opinie, że odpowiedzi są mało konkretne, kandydaci rzucają ogólniki i frazesy i nie mają wizji rozwoju miasta. Który z nich był bardziej przekonujący, okaże się w niedzielę - 6 listopada w Ciechocinku druga tura wyborów na burmistrza.Link do wideo: