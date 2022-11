Niższa temperatura w szkołach, brak sylwestrowej imprezy. Toruń zaciska pasa!

Rezygnacja z zabawy Sylwestrowej, skrócenie działania świątecznej iluminacji, czy obniżenie temperatury w szkołach i przedszkolach do 21 stopni. To plan miejskich oszczędności, które przedstawił dziś prezydent Torunia Michał Zaleski. Miasto ma na tym zyskać 20 mln złotych.

- Zobaczymy w trakcie, jak będzie nam wychodziła ta metoda indywidualnego udziału w oszczędzaniu energii, jak będzie się też układała kwestia temperatur, szczególnie w miesiącach listopad - marzec. Obyśmy dali radę i potrafili temu sprostać (...) - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.- Działania zmierzające do obniżenia zużycia energii zostały zaplanowane przez Gminny zespół do spraw redukcji zużycia energii - mówi Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji, członek wspomnianego zespołu. - Chodzi m.in. o redukcję iluminacji, które rozświetlają nasze zabytki, redukcje iluminacji świątecznych, jeśli chodzi o czas ich trwania.Świąteczne iluminacje będzie można podziwiać w Toruniu jedynie przez miesiąc, od 6 grudnia do 6 stycznia.- Wprowadzamy oszczędności w poszczególnych obiektach typu: szkoły, przedszkola, ratusz i wszelkie inne, które są pod zarządem gminy miasta Toruń. Te oszczędności będą polegały na dbałości o włączanie tylko wtedy, kiedy potrzeba urządzeń oświetleniowych, planujemy także obniżkę temperatury wody w basenach z 28-29 stopni do 26 stopni - tak wynika z przepisów.Warto wiedzieć, że do końca roku wyłączone z użytkowania będą baseny w II i III Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.- Kolejny krok: obniżenie temperatury w szkołach, w salach lekcyjnych również do tego minimalnego poziomu, ale tutaj należy zwrócić uwagę, że będziemy dbali o to, aby w okresach, kiedy poszczególne obiekty nie są użytkowane, na przykład późnym popołudniem, nocą, czy w weekendy, także te temperatury obniżać (...) - dodaje Wyszogrodzki.Zmiany zaczną obowiązywać 1 grudnia.Wprowadzenie tego planu oszczędnościowego ma m.in związek z kryzysem energetycznym w kraju. Samorządy zostały zobowiązane do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc.Więcej w materiale Michała Zaręby i TUTAJ